Schülerrat lobt Ministerin für Schätzung zu Lehrermangel

Notfall: Feuerwehr befreit zweijähriges Kind aus Auto

Die Feuerwehr hat am Mittwoch ein zweijähriges Kind aus einem verschlossenen Auto auf einem Parkplatz in Holzminden befreit. Das Kind saß angeschnallt in seinem Kindersitz und hatte den Autoschlüssel in der Hand, die Eltern waren bereits ausgestiegen, wie eine Einsatzkraft sagte. Als die Türen zufielen, habe das Kind das Auto per Knopfdruck mit dem Schlüssel verschlossen. Einen Ersatzschlüssel hatten die Eltern demnach nicht dabei, so dass sie die Feuerwehr benachrichtigten. Die Einsatzkräfte schlugen eine Scheibe ein, um eine Tür zu öffnen.