Minister will Elite-Uni in Niedersachsen

Mikroorganismen: Spatenstich für Forschungsneubau an der Universität Jena

Mit rund zweijähriger Verzögerung hat am Freitag in Jena mit dem ersten Spatenstich der Bau eines neuen Forschungszentrums begonnen. Im Vorhaben «Balance of the Microverse» sollen Wissenschaftler in Zukunft Mikroorganismen und ihr Verhältnis zu ihrer Umwelt untersuchen, wie die Friedrich-Schiller-Universität mitteilte. Der Freistaat Thüringen fördert diesen Forschungsneubau mit rund 22,6 Millionen Euro Landesmitteln aus dem Bauhaushalt. Hinzu kommen 20,6 Millionen Euro Bundesmittel aus dem Hochschulpakt 2020 und Eigenmittel der Universität Jena in Höhe von 7,2 Millionen Euro.