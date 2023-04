Prozess gegen Ex-Steinhoff-Manager ausgesetzt

Unfall: Stromschlag mit 15.000 Volt: Junge weiter in Lebensgefahr

Nach einem 15.000 Volt starken Stromschlag schwebt ein 13-jähriger Junge in Niedersachsen weiter in Lebensgefahr. Sein Zustand sei unverändert, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der 13-Jährige war an einem S-Bahnhof in Langenhagen in der Region Hannover auf einen Baustellenzug geklettert, dort traf ihn der Stromschlag. Er war in der Nacht zum Montag mit schweren Verbrennungen am Körper ins Krankenhaus gekommen.