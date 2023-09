Toter Mann in Wohnung entdeckt: Polizei ermittelt

Flughafen Hannover baut Ladestationen für E-Autos

Am Flughafen Hannover sollen Passagiere künftig ihre E-Autos während der Reise im Parkhaus aufladen können. Zusammen mit dem hannoverschen Regionalversorger Enercity werden in einem ersten Bauabschnitt 72 Ladepunkte in den Parkhäusern errichtet, kündigten Flughafen und Enercity am Dienstag in Hannover an. Damit werde man dann zur Nummer eins unter den norddeutschen Flughäfen, hieß es. Bisher hat diesen Platz Hamburg inne, wo es dortigen Angaben zufolge 42 Ladepunkte für E-Autos gibt.