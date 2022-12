Bauarbeiten an Bahn-Unfallstelle bei Leiferde gehen weiter

Kindergärten: Bericht: Viele Kita-Beschäftigte in Bremen krank

Die Welle an Atemwegserkrankungen macht in Bremen einem Bericht zufolge zunehmend auch Erwachsenen zu schaffen. So sind laut Bildungsressort derzeit rund 20 Prozent der Beschäftigten an den städtischen Kitas erkrankt, wie der «Weser-Kurier» (Dienstag) berichtete. In Bremerhaven falle an einigen Kita- und Schulstandorten sogar jeder dritte Beschäftigte aus. Die Betreuung könne daher nicht mehr in vollem Umfang aufrechterhalten werden. Auch die Kitas der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) sind laut Bericht betroffen. «Punktuell und zeitweise kommt es zur Reduzierung des Betreuungsangebotes», sagte Carsten Schlepper, Leiter des Landesverbandes evangelischer Kindertageseinrichtungen, der Zeitung.