Hund alleine im Regionalexpress unterwegs: Halter gesucht

Ein Hund ist in einem Regionalexpress von Hannover nach Bremen alleine aufgefunden worden. Nun suchen die Bundespolizei Bremen und ein Tierheim nach den Besitzern des Tieres, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Ein Fahrgast übergab den Hund am Freitagabend am Bremer Hauptbahnhof der Polizei, nachdem der Rüde seit mehreren Stationen in dem RE1 mitfuhr.

Ein doppelstöckiger Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Wo genau das Tier eingestiegen ist, war demnach am Dienstag noch unklar. Ebenso, ob der Hund allein in den Zug stieg oder sein Halter oder seine Halterin ihn dort vergessen hat. Den Angaben nach handelt es sich um einen gepflegten, hellbraunen Mischlingsrüden. Er befindet sich aktuell im Tierheim Bremen-Findorff.

