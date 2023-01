Home

Autokonzern: Wolfsburg ehrt früheren VW-Chef und Ehrenbürger Hahn

Die Stadt Wolfsburg will des früheren Volkswagen-Chefs und Ehrenbürgers Carl Hahn gedenken. Ab Dienstagmittag werde ein Kondolenzbuch öffentlich in der Bürgerhalle im Rathaus A ausliegen, kündigte die Verwaltung am Montag an. Bis zum 24. Januar sollen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit für einen Eintrag haben. Die Flaggen vor dem Rathaus A sollen in der Zeit auf auf halbmast wehen.

Der damalige Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Carl Horst Hahn, am 10. Mai 1989 in Wolfsburg. © Wolfgang Weihs/dpa/Archivbild

Der langjährige Vorstandschef der Volkswagen AG war am Samstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Der am 1. Juli 1926 in Chemnitz geborene Manager hatte in seiner Zeit als VW-Chef die Grundlagen für den Weltkonzern gelegt. In seine Amtszeit ab 1982 fielen die Übernahmen von Seat und Skoda. Außerdem begann Hahn die Expansion des Unternehmens nach China.

