Volkswagen produziert vorerst weiter Autos in Dresden

Lechner fordert Begrenzung der Migration

Angesichts rasant steigender Flüchtlingszahlen schließt Niedersachsens CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner Kontrollen an der deutschen Grenze nicht aus. «Wir brauchen eine Begrenzung der Migration nach Deutschland», sagte Lechner am Donnerstag in Hannover. Diese müsse an der europäischen Außengrenze beginnen. Dabei müsse Deutschland die EU-Grenzschutzagentur Frontex unterstützen. «Wenn dies nicht ausreicht, müssen wir Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen in Betracht ziehen, so bitter das auch in einem freien Europa ist.»