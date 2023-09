Autorin Duve mit Walter Kempowski Preis ausgezeichnet

Mann vor Obdachloseneinrichtung getötet: U-Haft

Nach der Tötung eines Mannes vor einer Obdachloseneinrichtung in Delmenhorst ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der 59-Jährige sei am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beamte nahmen ihn nach der Tat in der Nacht auf Montag noch am Tatort fest.