Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir besucht Spargelhof

Schnelle Eingreiftruppe trainiert in Niedersachsen

Etwa 2000 Soldaten haben am Dienstag mit einer elftägigen Übung in Niedersachsen begonnen. Unter dem Titel «Wettiner Heide» werden auf dem Truppenübungsplatz Bergen Schießtrainings abgehalten, in der Region Hannover wird die Beschaffung von Nachschub geübt. Die Soldaten gehören zur schnellen Eingreiftruppe der Nato, die seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine besondere Aufmerksamkeit genießt. In diesem Jahr hat Deutschland bei der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) eine Führungsrolle bei der Nato.