Agrarministerin will Bundesmittel für Stallumbauten

Verkehr: Brückenarbeiten sorgen für Sperrung auf A36 in Braunschweig

Die Autobahn 36 muss im Süden von Braunschweig wegen Brückenarbeiten in der kommenden Woche in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung werde am Montag um 20.00 Uhr starten, teilte Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mit. Ab dann soll der Verkehr in Richtung Norden an der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest und in Richtung Süden am Kreuz Braunschweig-Süd umgeleitet werden. Am Mittwoch ab 18.00 Uhr sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.