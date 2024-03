Home

Regional

Niedersachsen & Bremen

AfD: Tausende demonstrieren in Bremen gegen rechts

Tausende demonstrieren in Bremen gegen rechts

Tausende Menschen haben am Sonntag in Bremen gegen rechts und für die Demokratie demonstriert. Treffpunkt war am Weserstadion, von dort zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten in die Innenstadt. Die Polizei zählte zu Beginn der Kundgebung etwa 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei der ersten Demo der privaten Initiatoren Ende Januar hatten sich nach Polizeiangaben rund 45.000 Menschen versammelt.

Ein Teilnehmer hält auf der Demonstration "Laut gegen rechts" ein Schild mit der Aufschrift "Antidemokratische Faschisten Deutschlands". © Markus Scholz/dpa

Die Proteste gegen rechts laufen bundesweit seit Anfang des Jahres. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Am Samstag waren in Göttingen laut Polizei rund 1600 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Auch in kleineren niedersächsischen Städten gab es am Wochenende Veranstaltungen gegen rechts.

© dpa