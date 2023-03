49-Euro-Ticket sollte bis Ende 2024 nicht teurer werden

Ölüberwachung: Marineflieger starten zur 50.000sten Flugstunde

Marineflieger haben in den vergangenen fast 40 Jahren bei Überwachungsflügen über der Nord- und Ostsee rund 5300 Umweltverschmutzungen etwa durch Öl festgestellt. Das teilte das Havariekommando bei einer Feier am Stützpunkt der Marineflieger in Nordholz am Donnerstag mit. Anlass ist die 50.000ste Flugstunde, zu der die «Ölflieger» nun im März abheben. Die Meeresüberwachung aus der Luft gibt es seit 1986. Das Ziel sei es, Verschmutzungen in deutschen Gewässern zu finden und möglichst die Verursacher zu identifizieren, teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit.