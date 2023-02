Leitl vor Partie gegen Magdeburg: «Es kommt was auf uns zu»

Nach dem Ende der Niederlagenserie in Regensburg will Hannover wieder drei Punkte holen. Am Sonntag ist der Tabellen-15. Magdeburg zu Gast - mit ordentlich Fan-Power im Rücken.

Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 hat vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg sowohl vor dem Gästeteam als auch den Gästefans gewarnt. «Es kommt was auf uns zu, nicht nur sportlich, auch mit den Fans», sagte er auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Tabellen-15. am Sonntag (13.30 Uhr, Sky).

Die Magdeburger werden laut 96-Sprecher mit mehr als 10.000 Fans anreisen. Zudem werden etwa 28.000 Heimfans erwartet, auf die sich die Heimmannschaft laut ihrem Coach verlassen kann: «Das wird ein Heimspiel werden, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt», sagte Leitl.

Auch sportlich erwartet Leitl einen anspruchsvollen Gegner: «Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die viele gute Ballbesitzmomente hat, die in diesem Jahr schon viele gute Auswärtsspiele gezeigt hat.» Sie definiere sich über Ballbesitzfußball, das müsse man akzeptieren und sich auf Phasen ohne Ball einstellen. «Uns geht es darum, dass wir in den richtigen Momenten und Räumen die Bälle gewinnen, dann unsere Stärken ausspielen und mit Tempo in die Tiefe kommen», sagte der Trainer, der am Sonntag mit einer Viererkette in der Abwehr starten will.

Die Niedersachsen sind seit vier Partien sieglos, haben dabei dreimal verloren und ein 1:1 am vergangenen Wochenende in Regensburg geholt. Dabei kassierte 96 zehn Gegentreffer. Hannover steht derzeit im Tabellenmittelfeld auf Rang neun, neun Punkte vor den Abstiegsrängen, zu den Aufstiegsplätzen sind es elf.

«Wir haben als Ziel ausgegeben, dass wir uns im oberen Tabellendrittel etablieren wollen. Da sind wir jetzt ein bisschen rausgerutscht, da wollen wir aber wieder hinkommen», bekräftigte Leitl, der nun aber erst mal auf das nächste Spiel schauen möchte: «Wichtig ist, dass wir jetzt den ersten Dreier in diesem Jahr erzielen - mit aller Macht.»