Zweiter Sieg in Serie: Meppen überrascht Wehen Wiesbaden

Sattelzug kippt um und verursacht Vollsperrung

Ein Sattelzug ist am Samstagmorgen auf der Landesstraße 48 in der Nähe von Meppen umgekippt und hat eine stundenlange Vollsperrung verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 58-jährige Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine auf der L 48 aus Groß Hespe kommend in Richtung Versen. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass der Sattelzug umkippte, wie es hieß. Bis zur Bergung kam es zur mehrstündigen Sperrung. Der Fahrer verletzte sich demnach nur leicht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.