Nächster Dämpfer für Osnabrück: Nur 1:1 gegen Freiburg II

Diepholz: Nach Einbruchsversuch: Polizei sucht Täter per Hubschrauber

Nach einem versuchten Einbruch in ein Geschäft in Weyhe im Landkreis Diepholz hat die Polizei die mutmaßlichen Täter per Hubschrauber gejagt. In der Nacht zum Samstag sei ein Anwohner auf drei junge Männer aufmerksam geworden, die einen Barber-Shop aufzubrechen versuchten, teilte die Polizei mit. Die Männer, die laut Polizei vermutlich auch für weitere Taten in der jüngeren Vergangenheit rund um Bremen in Frage kommen, bemerkten den Zeugen und ergriffen die Flucht. Eine intensive Fahndung begann, auch per Polizeihubschrauber. Mit Hilfe der Bundespolizei wurde ein 17 Jahre alter Verdächtiger gestellt. Die beiden anderen Männer entkamen.