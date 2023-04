Leugers hört als Sportlicher Leiter beim SV Meppen auf

Unfall: Auto überschlägt sich auf A31 bei Haren - 83-Jähriger tot

Nach einem schweren Unfall nahe Haren im Landkreis Emsland ist ein 83-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Autofahrer war am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 31 in Richtung Emden unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet sein Wagen ins Schleudern, überschlug sich und blieb schließlich an einer Böschung auf der Seite liegen. Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Dort starb er nach Polizeiangaben am Montag. Nach dem Unfall wurden die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Haren in Richtung Norden zwischenzeitlich gesperrt.