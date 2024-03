96-Coach Leitl: «Noch kein absolutes Spitzenteam»

38.000 Zuschauer gegen Magdeburg: Hannover 96 spürt Euphorie

Hannover 96 sorgt mit guten Leistungen in der 2. Fußball-Bundesliga für eine Euphorie in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Für das Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) rechnet der Club mit mindestens 38.000 Zuschauern. «Mein Empfinden ist, dass wir näher an unsere Fans herangerückt sind», erklärte 96-Trainer Stefan Leitl am Donnerstag. «Wir benötigen eine gute Energie von den Rängen.» Mit 15 Punkten rangiert Hannover auf Platz fünf, zwei Zähler hinter einem Aufstiegsrang.