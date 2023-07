Alba kann weitere Jahre in Mercedes-Benz-Arena spielen

Basketball-Bundesligist Alba Berlin kann seine Spiele auch in den kommenden Spielzeiten in der Mercedes-Benz-Arena austragen. «Wir werden die nächsten drei Jahre dort spielen», sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi dem rbb (Dienstag). Der Mietvertrag von Alba in der Halle zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße wäre in diesem Jahr ausgelaufen. «Wir haben eine tolle Arena, eine State-of-the-Art-Arena in ganz Europa», sagte der 61-Jährige.