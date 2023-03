HSV und Eintracht testen in der Länderspielpause

Landkreis Helmstedt: Schacht in Salzbergwerk brennt: 100 Einsatzkräfte rücken an

Ein Schacht in einem Salzbergwerk in Grasleben (Landkreis Helmstedt) hat gebrannt. Verletzt wurde am Montagnachmittag niemand, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Kräften an, nachdem das Dach des nicht mehr aktiven Schachts aus zunächst ungeklärter Ursache in Flammen geraten war. Im weiteren Verlauf explodierte eine Gasflasche. Daraufhin riss das Kabel einer Gondel, die in den als Notausgang genutzten Schacht stürzte. Dort befanden sich keine Menschen. Doch weil der Schacht unterirdisch mit einem Hauptschacht verbunden ist, musste dieser evakuiert werden. Die Arbeiter stellten den Betrieb ein. Nach Angaben der Polizei entstand ein hoher Sachschaden.