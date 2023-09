HSV-Trainer Walter traut Stürmer Glatzel Nationalteam zu

Land gibt über 400 Millionen Euro für zwei Kliniken

Der Krankenhausplanungsausschuss des Landes hat am Mittwoch finanzielle Förderungen für das Klinikum Großburgwedel in der Region Hannover und das neue Krankenhaus in Peine zugesagt. In Großburgwedel soll der Neubau der Klinik mit bis zu 220 Millionen Euro gefördert werden, teilte das Sozial- und Gesundheitsministerium in Hannover mit. Das Klinikum Lehrte soll vollständig integriert werden. Damit solle die Versorgungsqualität der Bürgerinnen und Bürger in der Region verbessert werden.