Braunschweig vor Kellerduell: «Es bringt nichts zu jammern»

Landwirtschaft: Studie: Frauen werden in Agrarbetrieben benachteiligt

Frauen werden laut einer Studie in deutschen Landwirtschaftsunternehmen stark benachteiligt. So würden nur 11 Prozent der Betriebe in Deutschland von Frauen geleitet, bei 18 Prozent der Agrarunternehmen sei die Nachfolge weiblich geregelt, wie die Universität Göttingen am Freitag mitteilte. Für die Studie hat ein Forscherteam der Uni zusammen mit dem Braunschweiger Thünen-Institut für Betriebswirtschaft vier Jahre lang Daten zusammengetragen und Frauen in der Landwirtschaft befragt.