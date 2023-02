Home

Stürmisches Wetter in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Am Freitag wird in Mecklenburg-Vorpommern stürmisches Wetter erwartet. Ab dem Mittag kommt es nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Wind- und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometern, an den Küsten Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern. Ab dem Nachmittag sind auch vereinzelt schwere Sturmböen mit bis zu 95 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit möglich, am Abend an der Küste vereinzelt auch orkanartige Böen um 105 Stundenkilometer.

Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Es ist bedeckt und regnerisch, zum Abend wird es weitgehend niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen acht und zwölf Grad. In der Nacht zum Samstag lässt der Wind langsam nach, es kommt jedoch auch am Samstagvormittag noch zu weiteren Wind- und Sturmböen in Vorpommern und an den Küsten. Am Wochenende wird es zunächst bewölkt, teilweise mit Niederschlag. Am Sonntag lockert es auf.

