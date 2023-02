Mecklenburg-Vorpommern: Zum Wochenende mildere Temperaturen

Deutscher Wetterdienst: Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter mit zeitweise starken Böen. Der Sonntag wird bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind, wobei es ab Mittag in Gipfellagen auch zu einzelnen starken Böen um die 55 Kilometer pro Stunde kommt. In der Nacht auf Montag halten Wolken und Regen an bei Tiefstwerten bis zu drei Grad und vereinzelt starken Böen in Hochlagen.