Frostiger Wochenstart in Mecklenburg-Vorpommern

Regnerisch und mild zum Wochenstart

Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Regen und milden Temperaturen um 10 bis 13 Grad. Dabei weht an diesem Montag ein vor allem vormittags in Böen noch starker Wind aus Südwest, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf 6 bis 4 Grad ab, gebietsweise regnet es leicht.