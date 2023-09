Zwei Fahrzeuge in Wildunfall verwickelt

Fünf Schwerverletzte bei Unfall: Zwei Männer in Lebensgefahr

Beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen haben bei Bad Driburg (Kreis Höxter) fünf Menschen schwere Verletzungen erlitten, zwei von ihnen sind in Lebensgefahr. Ein 48-jähriger Mann habe mit seinem Auto an einer Straßengabelung einbiegen wollen, sei dabei aber mit dem Kleintransporter eines 50-jährigen Mannes zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 48-Jährige wurde demnach bei dem Unfall am Montagabend eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Beide Fahrer wurden lebensgefährlich verletzt mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken gebracht.