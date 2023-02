Prerow: Bergung von Arbeitsschiff weiter ungewiss

Tötungsdelikt: Gutachter: Angeklagter in Dreifachmord-Prozess schuldfähig

Der Angeklagte im Prozess um den dreifachen Mord in Rövershagen (Landkreis Rostock) ist nach Ansicht eines psychiatrischen Gutachters voll schuldfähig. Er habe bei dem Angeklagten keine Merkmale für eine Schuldminderung oder die Aufhebung der Schuldfähigkeit feststellen können, sagte Stefan Orlob am Montag vor dem Landgericht Rostock. Der Angeklagte leide weder an einer Psychose, noch an einer Depression, so der Sachverständige weiter. Orlob betonte jedoch, dass er den Angeklagten nicht in einem persönlichen Gespräch habe befragen können.