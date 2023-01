Fußgänger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Rostock: Unbekannter zündet in Straßenbahn die Haare einer Frau an

Ein Mann hat in einer Rostocker Straßenbahn die Haare einer Frau angezündet. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der bislang unbekannte Täter saß nach Angaben der Ermittler in der Bahn hinter der 26-Jährigen. Diese habe eine kleine Rauchwolke und Brandgeruch bemerkt und die Straßenbahn daraufhin im Stadtteil Evershagen verlassen. Die Haare der jungen Frau seien leicht angesengt worden, abgesehen davon sei sie unverletzt geblieben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall in der Straßenbahnlinie 5 in Fahrtrichtung Südblick.