Mecklenburgische Seenplatte: Dachstuhlbrand in altem Wohnhaus hinterlässt hohen Schaden

Ein Feuer hat an einem Wohnhaus in Fünfseen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Sachschaden von mindestens 50.000 Euro hinterlassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte am Morgen ein altes Doppelhaus, in dem zwei Männer im Alter von 63 und 60 Jahren leben. Beide hielten sich bei Ausbruch des Feuers in ihrer jeweiligen Haushälfte auf, brachten sich aber unverletzt in Sicherheit.