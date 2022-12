Traktor im Wert von 80.000 Euro auf Usedom gestohlen

Vorpommern-Greifswald: Rentner führt Polizei auf Usedom zu Lager von E-Bike-Dieben

Ein aufmerksamer Rentner hat auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) ein Zwischenlager von E-Bike-Dieben entdeckt und Urlaubern so wieder zu ihren Rädern verholfen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, beobachtete der 81-Jährige am Donnerstagabend Männer, die sich in Heringsdorf in einem leerstehenden Haus in Strandnähe zu schaffen machten. Er rief die Polizei. Usedom gilt wegen der vielen Radurlauber seit Jahren als Hochburg für den Diebstahl von hochwertigen E-Fahrrädern im Nordosten.