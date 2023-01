Nagelgurt stoppt Geisterfahrt über rund 100 Kilometer

Ravensburg: Wilde Verfolgungsfahrt endet mit mehreren Anzeigen

Diese Verfolgungsfahrt der Polizei hat es in sich gehabt: Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat sich in Ravensburg einer Verkehrskontrolle entziehen wollen und ist deswegen rücksichtslos geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ignorierte der Mann am Sonntag eine rote Ampel, fuhr in falscher Fahrtrichtung und brachte es innerorts auf bis zu 130 Stundenkilometer, außerorts sogar auf bis zu 170.