Mutmaßliche Holzdiebe überrascht: Sägen-Mann flüchtet

Auszeichnung: Nach gefährlicher Messerattacke ehrt Polizei Helfer

Zwei Wochen nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Greifswald wird die Polizei sechs Frauen und Männer für ihre schnelle Hilfe und umfassenden Hinweise ehren. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, haben die couragierten Zeuginnen und Zeugen dafür gesorgt, dass der Verdächtige am 24. Oktober schnell gefasst, der Fall damit aufgeklärt und das Opfer mit einer Notoperation gerettet werden konnte. Außerdem bekam die alarmierte Polizei Hinweise, wo der 26-Jährige das Messer weggeworfen hatte. Es wurde - wie der geflohene mutmaßliche Täter - in den nahen Wallanlage am Zentrum gefunden. Die Ehrung sei für Dienstag geplant.