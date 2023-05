Mann bei Auseinandersetzung niedergestochen: Umstände unklar

Person nach Verpuffung in Wohnhaus schwer verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in München ist bei einer mutmaßlichen Verpuffung ein Mensch schwer verletzt worden. Er kam in eine Spezialklinik für Brandverletzungen und wird intensivmedizinisch betreut, wie ein Sprecher der Branddirektion München am Dienstag mitteilte. Der Brand in der Wohnung im Erdgeschoss konnte demnach nach zehn Minuten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ursache und der Schaden am Haus waren zunächst unklar.