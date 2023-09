Früher als geplant: Peene-Brücke am Freitag wieder frei

Sperrung der Usedom-Nordzufahrt: Unfall und Staus von Süden

Die Sperrung der Peene-Brücke in Wolgast und ein Auffahrunfall in Murchin (Vorpommernn-Greifswald) haben am Montag zu langen Staus auf der südlichen Zufahrt zur Insel Usedom gesorgt. Auf der Bundesstraße 110 bei Murchin fuhren fünf Autos in Fahrtrichtung Insel Usedom ineinander, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Anklam sagte. Dabei wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer verletzt.