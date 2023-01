Frau verursacht Autounfall mit 2,29 Promille auf der L282

Häusliche Gewalt: Frau schwer verletzt: Lebensgefährte unter Verdacht

Bei einem gewalttätigen Streit ist im Landkreis Hildesheim eine Frau schwer verletzt worden. Als Tatverdächtiger gilt der Lebensgefährte der 50-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Hildesheim mitteilten. Der 41-Jährige soll seiner Partnerin bereits am Mittwochnachmittag in der gemeinsamen Wohnung bei dem Streit schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper zugefügt haben. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Akute Lebensgefahr bestand zunächst nicht.