Frau verunglückt mit drei Enkeln auf A20

Gesundheit: Rettungsdienst: Kooperation von Not- und Bereitschaftsdienst

Die Rettungsdienste in Mecklenburg-Vorpommern sollen von Einsätzen, in denen auch ein Bereitschaftsarzt helfen könnte, entlastet werden. Dazu gebe es in Mecklenburg-Vorpommern jetzt ein dreijähriges Modellprojekt in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald einerseits sowie in Landkreis und Stadt Rostock andererseits, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Schwerin mit.