Ermittlungen nach Beschädigung an Gemeinschaftsunterkunft

Kriminalität: Hakenkreuz an Feld gemäht: Staatsschutz ermittelt

An einem Feld in Niederfinow (Landkreis Barnim) ist am Dienstagabend ein rund 360 Quadratmeter großes Hakenkreuz entdeckt worden. Wie die Polizeidirektion Ost am Mittwoch mitteilte, ist das verbotene Symbol in eine Rasenfläche gemäht worden und nur aus der Luft erkennbar. Die Polizei sei über Luftaufnahmen in Sozialen Medien auf das Hakenkreuz aufmerksam geworden. Daraufhin kam es zu einem Hubschraubereinsatz der Polizei über das Gebiet. Zuerst hatte die «Bild»- Zeitung (online) berichtet. Auf einem Foto war das Symbol auf der Rasenfläche an dem Bild deutlich zu sehen.