Diebe mit teuren Maschinen aus Westmecklenburg gefasst

Ludwigslust-Parchim: Nach Bankautomatensprengung: Tätertrio weiter auf der Flucht

Die Polizei in Westmecklenburg fahndet weiter nach drei Männern, die am Montag einen Geldautomaten in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) gesprengt haben. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, gibt es noch keine heiße Spur zu dem Trio, das in einem Auto mit Parchimer Kennzeichen geflohen war. Der Vorfall hatte sich am frühen Morgen in dem dreigeschossigen Bankgebäude am Markt ereignet. Es war die zweite Attacke auf einen Bankautomaten in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb weniger Tage - Anfang Januar war eine Sparkasse in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) betroffen.