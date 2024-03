SSC Palmberg Schwerin zittert sich in Suhl zu Platz eins

Der SSC reist zu seinem letzten Zwischenrundenspiel in Suhl als Favorit an. Doch dann liegen die Mecklenburgerinnen 1:2 zurück und laufen Gefahr, den möglichen ersten Platz doch noch zu verspielen.

Trainer Felix Koslowski steht unzufrieden am Spielfeldrand. Schwerin unterlag in Suhl. © Jens Büttner/dpa

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben ihr nächstes Etappenziel im Kampf um die deutsche Meisterschaft erreicht. Obwohl die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski am Samstagabend im letzten Zwischenrundspiel beim VfB Suhl Lotto Thüringen mit 2:3 (25:23, 19:25, 26:28, 25:19, 13:15) unterlag, holte sie einen Punkt und zog damit noch an Stuttgart vorbei auf den ersten Platz. Aufgrund der Platzierung sicherten sich die Mecklenburgerinnen im Viertel- und Halbfinale sowie der Finalrunde jeweils das Heimrecht in einem möglichen Entscheidungsspiel.

Suhl, das in den drei Partien zuvor gegen Stuttgart, Dresden und Potsdam nur einen Punkt gewonnen hatte, erwies sich von Beginn an als ebenbürtiger Gegner. Zwar holte sich der SSC die 1:0-Satzführung, konnte dann aber nicht nachlegen. Vielmehr dominierten die Gastgeberinnen den zweiten Durchgang und gewannen auch den dritten Spielabschnitt, nachdem Schwerin in diesem insgesamt sechs Satzbälle abgewehrt hatte.

Erst im vierten Durchgang wurde das Koslowski-Team seiner Favoritenstellung wieder gerecht und sicherte sich mit dem Ausgleich zum 2:2 den notwendigen Punkt für den Zwischenrunden-Sieg. Im entscheidenden Tiebreak behielt Suhl dann wieder die Oberhand.