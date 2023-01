SSC feiert erneut klaren Sieg: «War super wichtig»

Nordwestmecklenburg: Kinder legen in Grevesmühlen Autoreifen ins Gleisbett

Ein im Wortsinn gefährliches Spiel haben Halbwüchsige an der Bahnstrecke zwischen Lübeck nach Bad Kleinen getrieben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die noch unbekannten Kinder am Freitagnachmittag in Grevesmühlen ein komplettes Autorad auf das Gleisbett gelegt. Der Zugführer der Regionalbahn RE 91970 habe das Hindernis zu spät erkannt, so dass eine Kollision nicht mehr habe vermieden werden können. Am Triebwagen sei allerdings kein Schaden entstanden, der Zug habe seine Fahrt fortgesetzt, hieß es.