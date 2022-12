Home

SSC-Coach nach umkämpftem CEV-Cup-Erfolg: «Bin echt stolz»

Am Ende eines intensiven Volleyball-Spiels hatten vier Punkte darüber entschieden, dass der SSC Palmberg Schwerin im Achtelfinale um den CEV-Cup steht. Auch wenn die Partie bei Lajkovac (Serbien) am Mittwochabend mit 2:3 (13:25, 25:23, 22:25, 28:26, 9:15) verloren gegangen war, hatte sich der SSC nach dem 3:0 im Hinspiel mit dem zweiten und vierten gewonnen Satz das Weiterkommen gesichert. Dass der abschließende Tiebreak an Lajkovac ging, änderte nichts an der Einschätzung von Cheftrainer Felix Koslowski: «Ich habe vorher gesagt, dass es ein anderes Spiel werden wird, weil sie eine Diagonalangreiferin dabei hatten, die vergangene Woche noch fehlte.»

Trainer Felix Koslowski vom SSC Palmberg Schwerin jubelt an der Seitenlinie. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Vor einer «tollen Atmosphäre» habe Lajkovac unfassbar aggressiv gespielt und aufgeschlagen. «Ich kann mich nicht daran erinnern, schon einmal gegen eine Mannschaft gespielt zu haben, die so viele Topspin-Aufschläge hatte», betonte Koslowski. Erst Mitte des zweiten Satzes hatte sich Schwerin mit teils vier Annahme-Spielerinnen darauf eingestellt und sowohl diesen wie auch den vierten Durchgang für sich entschieden. «Ich bin echt stolz darauf, sich da durchzubeißen», lobte Koslowski sein Team. Gegner in der Runde der besten 16 Clubs ist im Januar Swietelsky Békéscsabai aus Ungarn. In der Bundesliga wartet bereits am 27. Dezember (17.30 Uhr) die nächste Aufgabe gegen den USC Münster. Zuvor aber hat Koslowski den Spielerinnen zweieinhalb Tage freigegeben. «Diese Pause brauchen wir aber auch nach den vielen Highlight-Partien. Das war echt anstrengend», räumte der Coach angesichts der Belastungen in den vergangenen Wochen ein. Ein Wiedersehen mit dem Team gibt es am 25. Dezember.

