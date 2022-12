Schwerins Volleyballerinnen mit Zittersieg gegen Wiesbaden

Volleyball: SSC nach umkämpftem Sieg gegen Wiesbaden: «Stressiges Spiel»

Beim Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin herrschte nach dem umkämpften 3:0 (30:28, 25:23, 25:18)-Erfolg gegen den VC Wiesbaden große Erleichterung. Anders als beim Sieg im Pokal-Viertelfinale vier Tage zuvor in Wiesbaden, wo die Mecklenburgerinnen ebenfalls 3:0 gewonnen hatten, sollte das erste Heimspiel für den SSC nach fünf Auswärtsspielen in Serie zum Krimi werden. «Wiesbaden hat heute ein ganz anderes Spiel gezeigt als am Samstag. Es waren unglaublich gute und tolle Rallyes mit dabei. Und man hat gesehen, beide Teams haben sich extrem in die Bälle reingeschmissen», kommentierte Trainer Felix Koslowski den Ausgang des Duells am Mittwochabend.