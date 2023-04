Schwerin besiegt Neuwied 3:0

Landesregierung: CDU zweifelt an Willen zur Auflösung der Klimastiftung

Die CDU-Fraktion hat den Willen der Landesregierung angezweifelt, die umstrittene Klimastiftung MV aufzulösen. Die Partei verweist auf eine E-Mail der Stiftung an ihre Projektpartner, in der auf die fortlaufende Unterstützung des Landes für die Klimaprojekte verwiesen wird. Dass die Landesregierung «die Stiftung in ihrer Arbeit aktiv zu unterstützen scheint, lässt Zweifel daran zu, dass die Landesregierung wirklich beabsichtigt, an dem politischen Ziel einer Auflösung der Stiftung festzuhalten», sagte Sebastian Ehlers, Obmann der Partei im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung, am Sonntag in Schwerin.