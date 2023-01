SSC Schwerin verstärkt sich mit Nationalspielerin Dambrink

Volleyball-Bundesliga: Schwerins Volleyballerinnen peilen Sieg bei Heimauftakt an

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin wollen nach dem gelungenen Saisonauftakt in der Ferne auch bei der Heimpremiere nachlegen. Am Samstag (19.00 Uhr) empfangen die Mecklenburgerinnen die Ladies in Black aus Aachen. «Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Wir wollen eine gute Performance zeigen», sagte SSC-Coach Felix Koslowski bei einer Presserunde am Donnerstag.