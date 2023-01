Home

SSC in Aachen gefordert: «Sie haben ihren Rhythmus gefunden»

Nach dem Erreichen der Playoff-Runde im CEV Cup sind die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin am Samstag (19.00 Uhr/Sport1 Extra Livestream) schon wieder in der Bundesliga gefordert. Mit Blick auf die Tabelle geht der Tabellendritte als leichter Favorit in die Partie bei den Ladies in Black Aachen, die auf Platz sechs stehen. Zudem hatte das Team von Cheftrainer Felix Koslowski das Hinspiel mit 3:0 deutlich für sich entschieden und in keinem der Sätze mehr als 19 Punkte abgegeben. Doch das spielt für den Coach der Mecklenburgerinnen keine Rolle vor dem zweiten Aufeinandertreffen: «Aachen ist mittlerweile eine sehr erfahrene Mannschaft. Sie haben sich stabilisiert, haben ihren Rhythmus und ihre Zusammensetzung gefunden.»

Trainer Felix Koslowski erteilt den Spielerinnen Anweisungen. © Jens Büttner/dpa/Archiv

Ob Anne Hölzig (Infekt) am Samstag zur Verfügung steht, konnte Koslowski nicht sagen. Inwieweit sich die rund elfstündige Anreise vom CEV-Cup-Spiel in Ungarn am vergangenen Mittwoch nach Aachen auswirkt, bleibt abzuwarten. Selbiges gilt auch für die Belastung beim 3:2-Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel bei Bekescsaba. Die Mecklenburgerinnen hatten nach der 2:0-Satzführung zwar das Erreichen der nächsten Runde sicher, mussten dann aber noch über die volle Distanz gehen. Geschuldet war dies den vielen Wechseln, die Koslowski ab dem dritten Durchgang vorgenommen hatte. «Das hat uns noch einmal eine gewisse Spielpraxis gegeben. Ich war zufrieden mit der Gesamtsituation», sagte der 38-Jährige zu dieser Entscheidung.

