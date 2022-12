Sechs Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Vorpommern

Auf Rügen verunglückt ein Bus, bei Anklam stoßen zwei Autos zusammen: In Vorpommern sind am Dienstag sechs Menschen bei Unfällen schwer verletzt worden. Was genau zu den Unglücken führte, wird noch ermittelt.

Bei zwei Unfällen sind in Vorpommern nach Angaben der Polizei am Dienstag sechs Menschen schwer verletzt worden. Wie Polizeisprecher sagten, stieß am Morgen ein Linienbus auf der Insel Rügen gegen einen Baum, wenige Stunden später kollidierten auf der Bundesstraße 197 bei Anklam (Vorpommern-Greifswald) zwei Autos miteinander. Bei beiden Unfällen gab es jeweils drei Schwerverletzte. Die Unfallursachen seien noch unklar.

Am frühen Morgen war ein 53 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses auf der Landesstraße 29 bei Mukran (Vorpommern-Rügen) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Bus gegen einen Baum gefahren. Von den drei Busfahrgästen wurden ein 12-jähriger Junge und eine 59 Jahre alte Frau verletzt. Der Fahrer wurde eingeklemmt, musste befreit werden und kam wie die Anderen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Straße war eine Stunde gesperrt. Am Bus entstand Totalschaden, der auf 60.000 Euro geschätzt wurde. Es werde auch geprüft, ob der Busfahrer gesundheitliche Probleme hatte.

Der Unfall mit den zusammenstoßenden Autos ereignete sich am späten Vormittag bei Stretense nahe Anklam. Die Sperrung wegen der Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge werde noch längere Zeit in Anspruch nehmen, hieß es am Mittag.