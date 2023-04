Home

Rostock will Stadtteil an Straßenbahnnetz anbinden

Mecklenburg-Vorpommerns größte Stadt will eine größere Lücke in ihrem Straßenbahnnetz schließen. Geplant ist eine neue Strecke in Rostock, die den Zoo mit dem Stadtteil Reutershagen nordwestlich der Innenstadt verbindet. Dies sei mit rund 18.000 Einwohnern der größte bislang nicht angebundenen Stadtteil, erklärte am Freitag Jan Bleis, Vorstand des Verkehrsunternehmens RSAG.

Eine Straßenbahn steht für Fahrgäste bereit. © Bernd Wüstneck/dpa

«Mit der neuen Straßenbahnstrecke nach Reutershagen verlagern wir bis zu 4000 tägliche Wege auf den Öffentlichen Personennahverkehr. 1,2 Millionen Fahrgäste pro Jahr können wir hier zusätzlich für den ÖPNV gewinnen.» Die angedachte Strecke soll vom Zoo starten, der bereits mit der Straßenbahn zu erreichen ist, durch Reutershagen führen und in der Hamburger Straße an das bereits bestehende Netz angeschlossen werden. Neben dem Zoo würden auch Rostocks größter Park-and-Ride-Parkplatz am Groß Schwaßer Weg sowie die Christophorus-Schule mit rund 1400 Schülerinnen und Schülern besser angebunden. Unter optimalen Bedingungen könne die Strecke 2030 eröffnet werden. Im Juni soll die Bürgerschaft über die Fortführung der Planungen entscheiden. Die Baukosten lägen nach aktuellem Stand bei rund 46 Millionen Euro. Bis zu 75 Prozent könnten den Angaben zufolge vom Bund kommen. Weiteres Geld könne vom Land kommen.

