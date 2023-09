Home

Verkehr: Motorradfahrer nach Unfall an Verletzungen gestorben

Vier Tagen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schwerin ist ein Motorradfahrer an den Folgen des Unfalls gestorben. Der 53-Jährige erlag am Montag in einer Klinik seinen lebensgefährlichen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montag nach Rücksprache mit der Klinik erklärte. Der Biker aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim war am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 106 im Norden von Schwerin unterwegs, als plötzlich ein Auto von einem Grundstück auf die Straße auffuhr. Es kam zur Kollision.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den 58 Jahre alten Autofahrer. Dieser war unverletzt geblieben. Die Staatsanwaltschaft setzte einen Dekragutachter ein, der die genaue Unfallursache klären soll. Der Gesamtschaden war auf 20.000 Euro geschätzt worden.

