Kritik an 29-Euro-Ticket - Grüne: Schüler übergangen

ÖPNV: Großes Interesse an Jugendticket Baden-Württemberg

Günstiger und einfacher - mit einem Euro pro Tag können junge Menschen in Baden-Württemberg von Anfang März an mit Bus und Bahn fahren. «Das Interesse am Jugendticket ist groß», berichtet eine Pressesprecherin des Verkehrsministeriums. Kundenanfragen und Websitezugriffe hätten sich demnach vervielfacht. Allein die Stuttgarter Straßenbahnen AG verkaufte in den letzten Wochen mehr als 1000 Tickets. Darüber hinaus werden mehrere Zehntausend bestehende Schülerabos auf das Jugendticket umgestellt. Rund 43.000 Tickets wurden so allein bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH umgestellt.