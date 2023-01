Feuer: Traktor in Lübesse ausgebrannt: Ursache noch unklar

In Ortkrug bei Lübesse (Ludwigslust-Parchim) ist ein Traktor, der auf einem Privatgrundstück stand, ausgebrannt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wird der Schaden auf etwa 36.000 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend kurz vor Mitternacht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Eigentümer habe die Landmaschine mit einer anmontierten Schaufel am nächsten Tag in eine Werkstatt bringen wollen, da sie nicht fahrbereit war.